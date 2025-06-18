Помощник Артеты станет самым молодым тренером Серии А за более чем 85 лет
Карлос Куэста возглавит Парму в возрасте 29 лет.
Итальянская Парма нашла неожиданный вариант на позицию главного тренера.
Как сообщает ряд авторитетных источников, «желто-синих» возглавит Карлос Куэста. Ранее испанец работал в тренерском штабе Микеля Артеты.
Куэста станет самым молодым тренером элитного итальянского дивизиона за 86 лет. На момент назначения Карлосу всего 29 лет.
Свою карьеру в футболе специалист начал в 23 года, попав в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в Ювентусе. В структуре «бьянконери» тогда работал Федерико Керубини, который сейчас является гендиректором Пармы.
Напомним, ранее сообщалось, что владелец Тоттенгема рассказал, почему клуб уволил Постекоглу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!