Помощник Артеты станет самым молодым тренером Серии А за более чем 85 лет

Карлос Куэста возглавит Парму в возрасте 29 лет.

Итальянская Парма нашла неожиданный вариант на позицию главного тренера.

Как сообщает ряд авторитетных источников, «желто-синих» возглавит Карлос Куэста. Ранее испанец работал в тренерском штабе Микеля Артеты.

Куэста станет самым молодым тренером элитного итальянского дивизиона за 86 лет. На момент назначения Карлосу всего 29 лет.

Свою карьеру в футболе специалист начал в 23 года, попав в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в Ювентусе. В структуре «бьянконери» тогда работал Федерико Керубини, который сейчас является гендиректором Пармы.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец Тоттенгема рассказал, почему клуб уволил Постекоглу.

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