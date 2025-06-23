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Футбол

Саудовский топ-клуб предлагает невероятную зарплату лидеру Милана

Тео Эрнандес склоняется к трансферу.
Сегодня, 18:22       Автор: Василий Медвидь
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль продолжает свои попытки усилить позицию левого защитника.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «лидеры» сделали серьезное предложение Тео Эрнандесу. Французу предлагают зарплату в размере 20 млн евро за сезон, и он уже сообщил Милану, что хочет принять это предложение.

27-летний защитник провел с представителями Аль-Хиляля переговоры вчера, 22 июня.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что саудовский топ-клуб будет пытаться закрыть сделку в течение ближайших двух дней. Сумма, которую Аль-Хиляль предлагает Милану, пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан подпишет лидера Ювентуса, если он пойдет на финансовые уступки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Аль-Хиляль

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