Милан готов подписать лидера Ювентуса, если тот согласится снизить зарплату
Форвард Ювентуса очень заинтересован в переходе в Милан, утверждает Sport Mediaset.
Как пишет источник, нападающий получил множество предложений, включая Саудовскую Аравию и Фенербахче. Но сам Душан хочет остаться в топ-лиге.
Ключевой проблемой является зарплата Влаховича. В Ювентусу форвард получает 12 млн евро, а Милан готов предложить лишь семь.
При этом "россонери" считают, что договориться с Ювентусом будет просто, однако туринский клуб хочет 25 млн евро, при предложении Милана в 20 млн евро.
Но скорее всего, если Влахович согласится пойти на понижение зарплаты, то трансфер будет оформлен быстро.
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