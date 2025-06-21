Милан готов подписать лидера Ювентуса, если тот согласится снизить зарплату

Форвард Ювентуса очень заинтересован в переходе в Милан, утверждает Sport Mediaset.

Как пишет источник, нападающий получил множество предложений, включая Саудовскую Аравию и Фенербахче. Но сам Душан хочет остаться в топ-лиге.

Ключевой проблемой является зарплата Влаховича. В Ювентусу форвард получает 12 млн евро, а Милан готов предложить лишь семь.

При этом "россонери" считают, что договориться с Ювентусом будет просто, однако туринский клуб хочет 25 млн евро, при предложении Милана в 20 млн евро.

Но скорее всего, если Влахович согласится пойти на понижение зарплаты, то трансфер будет оформлен быстро.

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