Лучший вратарь Серии A подписал новый контракт

Голкипер Алекс Мерет определился с карьерным будущим. Он заключил новый договор с итальянским Наполи, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт вратаря с "партенопейцами" рассчитан до лета 2027 года. За сезон Мерет будет ориентировочно зарабатывать 2,5 млн евро. Грядущая кампания станет для него уже восьмой на Сан-Паоло.

В прошлом сезоне Мерет стал лучшим в Серии A по количеству сухих матчей (17). В общей сложности итальянский кипер провел 34 поединка, в которых пропустил всего 25 мячей. За годы выступлений в Наполе вратарь сыграл 212 матчей во всех турнирах.

Тем временем туринский Ювентус выиграл конкуренцию за нападающего Джонатана Дэвида.

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