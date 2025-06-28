Айнтрахт не будет снижать цену своего форварда

Айнтрахт не намерен снижать цену Уго Экитике, пишет Caught Offside.

Напомним, ранее франкфрутский клуб назначил цену за французского форварда в 100 млн евро.

Экитике интересен английским грандам, но пока еще ни один из клубов не делал официальный запрос. Однако Фальк писал, что с немецким клубом уже общался Манчестер Юнайтед.

Наиболее вероятно, что договориться с Айнтрахтом попробует Ливерпуль, если сумеет продать Дарвина Нуньеса.

В прошлом сезоне Уго Экитике провел 48 матчей, отличившись 22 голами и 12 ассистами.

Ранее также и Штутгарт оценил своего форварда в 100 млн евро.

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