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Футбол

Каземиро определился с карьерным будущим

Хавбек увязал решение с выступлениями за национальную команду.
Сегодня, 15:37       Автор: Антон Федорцив
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Бразилец Каземиро определился с местом продолжения карьеры. Опытный полузащитник останется в английском Манчестер Юнайтед, сообщает Mirror.

В пользу такого решения сыграло возвращение ветерана в сборную Бразилии в июне. Сейчас Каземиро стремится сыграть на ЧМ-2026. Он убежден, что с игровой практикой в ​​АПЛ шансы поехать на Мундиаль возрастут.

В прошлом сезоне Каземиро сыграл 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Договор хавбека с МЮ рассчитан до лета 2026 года. Ранее стороны предусмотрели в договоре опцию пролонгации еще на сезон.

Тем временем нидерландский ПСВ отказался от выкупа защитника МЮ Тайрелла Маласии.

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