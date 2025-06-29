Каземиро определился с карьерным будущим
Хавбек увязал решение с выступлениями за национальную команду.
Бразилец Каземиро определился с местом продолжения карьеры. Опытный полузащитник останется в английском Манчестер Юнайтед, сообщает Mirror.
В пользу такого решения сыграло возвращение ветерана в сборную Бразилии в июне. Сейчас Каземиро стремится сыграть на ЧМ-2026. Он убежден, что с игровой практикой в АПЛ шансы поехать на Мундиаль возрастут.
В прошлом сезоне Каземиро сыграл 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Договор хавбека с МЮ рассчитан до лета 2026 года. Ранее стороны предусмотрели в договоре опцию пролонгации еще на сезон.
Тем временем нидерландский ПСВ отказался от выкупа защитника МЮ Тайрелла Маласии.
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