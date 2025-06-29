Президент Спортинга прокомментировал ситуацию с Дьекерешем
Президент Спортинга Фредерику Варандаш снова заявил, что клуб не продаст Виктора Дьекереша за 70 млн евро.
По словам функционера, для клуба будет отличным исходом, если шведский форвард останется в составе.
Однако при этом Варандаш не стал раскрывать, какую сумму требует Спортинг за Дьекереша.
Я не буду говорить, какую цену мы запросили. Это было передано агенту. Но я могу гарантировать, что Виктор не уйдет за 60+10 миллионов.
Виктор уже знает [об этом]. Есть только два сценария: клуб уважает цену, запрашиваемую Спортингом, и Виктор осуществит свою мечту, а мы с этого момента будем готовы искать замену. Или же клуб не хочет Виктора, и он остается в «Спортинге» с трехлетним контрактом, чему мы будем очень счастливы.
Я в футболе уже 20 лет и прошел через бесчисленные трансферные драмы. Закрытие трансферного рынка – лекарство от любой болезни. Недовольные игроки – не проблема. Оставить Виктора не будет проблемой для нас, это будет проблемой для соперников
Ранее также сообщалось, что Челси нашел для себя нового форварда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!