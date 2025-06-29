Президент Спортинга прокомментировал ситуацию с Дьекерешем

Варандаш снова подчеркнул, что клуб не продаст шведа за 70 млн евро.

Президент Спортинга Фредерику Варандаш снова заявил, что клуб не продаст Виктора Дьекереша за 70 млн евро.

По словам функционера, для клуба будет отличным исходом, если шведский форвард останется в составе.

Однако при этом Варандаш не стал раскрывать, какую сумму требует Спортинг за Дьекереша.

Я не буду говорить, какую цену мы запросили. Это было передано агенту. Но я могу гарантировать, что Виктор не уйдет за 60+10 миллионов. Виктор уже знает [об этом]. Есть только два сценария: клуб уважает цену, запрашиваемую Спортингом, и Виктор осуществит свою мечту, а мы с этого момента будем готовы искать замену. Или же клуб не хочет Виктора, и он остается в «Спортинге» с трехлетним контрактом, чему мы будем очень счастливы. Я в футболе уже 20 лет и прошел через бесчисленные трансферные драмы. Закрытие трансферного рынка – лекарство от любой болезни. Недовольные игроки – не проблема. Оставить Виктора не будет проблемой для нас, это будет проблемой для соперников

Ранее также сообщалось, что Челси нашел для себя нового форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!