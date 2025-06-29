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Футбол

Президент Спортинга прокомментировал ситуацию с Дьекерешем

Варандаш снова подчеркнул, что клуб не продаст шведа за 70 млн евро.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Президент Спортинга Фредерику Варандаш снова заявил, что клуб не продаст Виктора Дьекереша за 70 млн евро.

По словам функционера, для клуба будет отличным исходом, если шведский форвард останется в составе. 

Однако при этом Варандаш не стал раскрывать, какую сумму требует Спортинг за Дьекереша.

Я не буду говорить, какую цену мы запросили. Это было передано агенту. Но я могу гарантировать, что Виктор не уйдет за 60+10 миллионов.

Виктор уже знает [об этом]. Есть только два сценария: клуб уважает цену, запрашиваемую Спортингом, и Виктор осуществит свою мечту, а мы с этого момента будем готовы искать замену. Или же клуб не хочет Виктора, и он остается в «Спортинге» с трехлетним контрактом, чему мы будем очень счастливы.

Я в футболе уже 20 лет и прошел через бесчисленные трансферные драмы. Закрытие трансферного рынка – лекарство от любой болезни. Недовольные игроки – не проблема. Оставить Виктора не будет проблемой для нас, это будет проблемой для соперников

Ранее также сообщалось, что Челси нашел для себя нового форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш

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