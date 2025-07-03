Игрок юношеской сборной Польши попал в серьезное ДТП - его сестра погибла
Нападающий варшавской Легии U-17 и юношеской сборной Польши Ксаверий Ежевски попал в серьезную автомобильную аварию.
Как сообщают местные СМИ, ДТП произошло в Мазовецком воеводстве. Легковой автомобиль Toyota, в котором находилось два человека, по невыясненным причинам съехал с дороги и врезался в дерево.
На место происшествия прибыли экстренные службы, но, несмотря на немедленно оказанную помощь, спасти жизнь 18-летней девушки, сестры футболиста, не удалось. Вследствие полученных травм она скончалась на месте.
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В то же время игрока срочно доставили в больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии.
"Совет директоров, сотрудники клуба, коллеги и тренеры Академии выражают глубокие соболезнования родителям Ксаверия и присоединяются к их боли. Мы предоставим всяческую поддержку нашему игроку и его семье. Ксаверий, весь клуб с тобой", - говорится в заявлении Легии.
Ксаверий Ежевски является игроком Легии U-17. Также на счету нападающего два матча в составе юношеской сборной Польши U-17.
Напомним, что сегодня стало известно о смерти нападающего Ливерпуля Диогу Жоты, который вместе со своим братом погиб в ДТП в Испании.
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