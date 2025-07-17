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Футбол

Ливерпуль согласовал контракт с дорогостоящим форвардом

Уго Экитике отклонил предложения других клубов.
Сегодня, 14:07       Автор: Андрей Безуглый
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Ливерпуль договорился с Уго Экитиком, сообщает Фабрис Хокинс.

По информации журналиста, французский форвард согласовал с мерсисайдцами шестилетний контракт.

Экитике отклонил предложения Манчестер Юнайтед и Ньюкасла и заинтересован только в переходе в Ливерпуль.

Теперь английскому клубу предстоит договориться с Айнтрахтом, который оценивал Экитика в 80-100 млн евро.

Ранее также стало известно, что легенда Ливерпуля стал дедушкой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уго Экитике

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