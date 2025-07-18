Манчестер Сити может вернуться своего воспитанника

Манчестер Сити определился с планами по вратарю, пишет Фабрицио Романо.

"Горожане" могут расстаться летом с Эдерсоном или Штефана Ортеги. В таком случае команде понадобится новый вратарь.

Наиболее простым вариантом является возвращение в клуб Джеймса Траффорда.

У Манчестер Сити есть право выкупа своего воспитанника у Бернли, потому сделка будет очень простой для обеих сторон.

Ранее также сообщалось, что лондонские клубы нацелились на звезду РБ Лейпцига.

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