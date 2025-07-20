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Футбол

Экс-звзеда Наполи может вернуться в итальянский чемпионат

Лоренцо Инсинье предложил услуги Кальяри.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Лоренцо Инсинье / Getty Images
Лоренцо Инсинье / Getty Images

34-летний Лоренцо Инсинье хочет вернуться в Серию А, пишет Николо Скира.

Агенты игрока предложили его услуги Кальяри, однако клуб пока не спешит подписывать ветерана, рассматривая все доступные варианты.

Напомним, что Инсинье сейчас находится в статусе свободного агента после окончания контракта с Торонто.

С Серией А игрок очень хорошо знаком, так как ранее провел более 400 матчей за Наполи. Также на счету форварда 54 матча за сборную Италии.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед пообщался с агентом дорогостоящего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лоренцо Инсинье

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