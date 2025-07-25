Манчестер Сити активирует опцию выкупа своего воспитанника

Манчестер Сити в ближайшее время завершит сделку по Джеймсу Траффорду, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 22-летний кипер Бернли стал главной целью "горожан" на позицию вратаря.

Траффорд является воспитанником Сити, а потому уже дал согласие на возвращение в родной клуб. Также игрок известил Ньюкасл о своем решении.

Чтобы не затягивать сделку, Манчестер Сити активирует опцию выкупа Траффорда в размере 40 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что лидер Тоттенхэма получил предложение из МЛС.

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