Милан сделал окончательное улучшенное предложение по таланту из Брюгге

Милан продолжает работу над трансфером полузащитника Брюгге и сборной Швейцарии Ардона Яшари.

Как сообщает SportMediaset, бельгийский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако "россонери" не оставляют попыток договориться о его переходе за меньшую сумму.

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По информации источника, Милан сделал улучшенное предложение по опорному полузащитнику в размене 35 миллионов евро плюс 2-3 миллиона в виде бонусов. Тем не менее предполагается, что эта сумма может быть окончательной, поскольку повысить ее возможностей у итальянского клуба больше нет.

В минувшем сезоне Яшари сыграл за Брюгге в 52 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее Милан подписал защитника из Брайтона.

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