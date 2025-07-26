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Футбол

Милан сделал окончательное улучшенное предложение по таланту из Брюгге

"Россонери" пытаются договориться с бельгийским клубом о трансфере Ардона Яшари.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Ардон Яшари / Getty Images
Ардон Яшари / Getty Images

Милан продолжает работу над трансфером полузащитника Брюгге и сборной Швейцарии Ардона Яшари.

Как сообщает SportMediaset, бельгийский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро, однако "россонери" не оставляют попыток договориться о его переходе за меньшую сумму.

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По информации источника, Милан сделал улучшенное предложение по опорному полузащитнику в размене 35 миллионов евро плюс 2-3 миллиона в виде бонусов. Тем не менее предполагается, что эта сумма может быть окончательной, поскольку повысить ее возможностей у итальянского клуба больше нет.

В минувшем сезоне Яшари сыграл за Брюгге в 52 матчах во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее Милан подписал защитника из Брайтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан брюгге Ардон Яшари

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