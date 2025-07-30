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Футбол

Довбик может продолжить в АПЛ

Украинец, вероятно, готовится к переходу.
Сегодня, 00:50       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Ромы Артем Довбик может сменить летом клуб, пишет Николо Скира.

Ранее уже писали, что украинец не входит в планы нового тренера и может быть продан. Тогда источник назвал цену в 25 млн евро.

Однако инсайдер пишет, что в клубе форварда оценили в 40 млн евро.

Отмечается, что пока интерес к Артему есть только в АПЛ. Несколько клубов уже связались с Ромой, чтобы узнать детали возможного трансфера.

Напомним, что за сезон в Италии Довбик провел 32 игры, и, забив 12 голов, стал лучшим бомбардиром команды.

Ранее также сообщалось, что Интер никак не может договориться с Аталантой.

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