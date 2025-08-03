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Футбол

Борнмут с Забарным уступил Вест Хэму в товарищеском матче

"Вишни" хоть и доминировали в матче, но победить не сумели.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Борнмут - Вест Хэм / Getty Images
Борнмут - Вест Хэм / Getty Images

В воскресенье, 3 августа, Борнмут играл с Вест Хэм в рамках летней серии АПЛ в Атланте.

Илья Забарный вышел в стартовом составе, однако провел очень посредственный матч.

Несмотря на доминирование "вишен", победу добыл Вест Хэм, благодаря голам Фюллькруга в первом тайме и Боуэна - во втором.

Забарный же провел на поле 84 минуте, после чего его заменил Крис Мефам.

Борнмут - Вест Хэм  0:2
Голы: Фюллькруг, 24, Боуэн, 67

Удары: 14 - 5
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 15 - 1
Фолы: 10 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Вест Хэм

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