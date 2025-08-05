Ливерпуль дважды обыграл Атлетик в товарищеских матчах

В понедельник, 4 августа, Ливерпуль и Атлетик провели два товарищеских матча.

В первом матча мерсисайдцы разгромили соперника, отрузив испанцам четыре гола, а Атлетик смог лишь раз поразить ворота Ливерпуля.

А вот второй матч оказался для боельщиков более интересным.

Во-первых, в старте мерсисайдцев вышли все основные звезды, кроме ван Дейка, а во-вторых, в этом поединке уже была интрига.

До середины второго тайма счет был равный, 1:1, а затем Коди Гакпо записал на свой счет хет-трик, дважды забив Атлетику и раз в собственные ворота.

1-й матч

Ливерпуль - Атлетик 4:1

Голы: Нгумоха, 2, Нуньес, 5, Падилья, 42 (автогол), Эллиотт, 58 - Гурусета, 76.

2-й матч

Ливерпуль — Атлетик 3:2

Голы: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 - Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол).

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