iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль дважды обыграл Атлетик в товарищеских матчах

Оба поединка получились жаркими.
Сегодня, 00:45       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль - Атлетик / Getty Images
Ливерпуль - Атлетик / Getty Images

В понедельник, 4 августа, Ливерпуль и Атлетик провели два товарищеских матча.

В первом матча мерсисайдцы разгромили соперника, отрузив испанцам четыре гола, а Атлетик смог лишь раз поразить ворота Ливерпуля.

А вот второй матч оказался для боельщиков более интересным.

Во-первых, в старте мерсисайдцев вышли все основные звезды, кроме ван Дейка, а во-вторых, в этом поединке уже была интрига.

До середины второго тайма счет был равный, 1:1, а затем Коди Гакпо записал на свой счет хет-трик, дважды забив Атлетику и раз в собственные ворота.

1-й матч

Ливерпуль - Атлетик 4:1
Голы: Нгумоха, 2, Нуньес, 5, Падилья, 42 (автогол), Эллиотт, 58 - Гурусета, 76.

2-й матч

Ливерпуль — Атлетик 3:2
Голы: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 - Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол).

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Атлетик Бильбао

Статьи по теме

Ветеран АПЛ будет чествовать Жоту целый сезон Ветеран АПЛ будет чествовать Жоту целый сезон
Ньюкасл отклонил предложение Ливерпуля по Исаку Ньюкасл отклонил предложение Ливерпуля по Исаку
Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон
Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: матч в УПЛ, который закроет программу первого тура
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Ливерпуль дважды обыграл Атлетик в товарищеских матчах
Европа00:09
Ньюкасл сделал второе предложение по талантливому форварду
Вчера, 23:35
Формула 123:35
Бывший технический директор Феррари приступил к работе спустя год
Украина23:00
УПЛ: Металлист 1925 разошелся ничьей с Оболонью
Украина22:55
Вратарь Кривбасса не вернулся в Украину после сборов в Словении
Европа22:25
Гасперини - о Довбике: Мы работаем над улучшением некоторых слабых сторон
Европа21:42
"Такое недопустимо": Леви объяснил увольнение Постекоглу
Европа20:55
Тен Хаг хотел бы забрать у Манчестер Юнайтед своего экс-подопечного
Европа20:22
Арсенал готов расстаться с еще одним бесполезным игроком
Украина19:58
Металлист 1925 ничьей с Оболонью закрыл тур УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK