Ливерпуль дважды обыграл Атлетик в товарищеских матчах
В понедельник, 4 августа, Ливерпуль и Атлетик провели два товарищеских матча.
В первом матча мерсисайдцы разгромили соперника, отрузив испанцам четыре гола, а Атлетик смог лишь раз поразить ворота Ливерпуля.
А вот второй матч оказался для боельщиков более интересным.
Во-первых, в старте мерсисайдцев вышли все основные звезды, кроме ван Дейка, а во-вторых, в этом поединке уже была интрига.
До середины второго тайма счет был равный, 1:1, а затем Коди Гакпо записал на свой счет хет-трик, дважды забив Атлетику и раз в собственные ворота.
1-й матч
Ливерпуль - Атлетик 4:1
Голы: Нгумоха, 2, Нуньес, 5, Падилья, 42 (автогол), Эллиотт, 58 - Гурусета, 76.
2-й матч
Ливерпуль — Атлетик 3:2
Голы: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 - Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол).
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