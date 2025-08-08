Атлетико подпишет форварда итальянского гранда

Нападающий Наполи Джакомо Распадори продолжит карьеру в Испании, пишет Фабрицио Романо.

Атлетико согласовал с итальянцами трансфер 25-летнего форварда за 22+4 млн евро.

Ранее Наполи требовал за игрока около 30 млн евро, однако желание игрока уйти и желание Наполи продать его вынудили клуб пойти на компрормисс.

Распадори уже некоторое время назад согласовал условия личного контракта, потому сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Ранее также Реал продлил контракт со своим нападающим.

