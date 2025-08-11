iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Испанский топ-клуб подписал форварда сборной Италии

Атлетико взял интересный вектор развития в это трансферное окно.
Сегодня, 17:52       Автор: Василий Медвидь
Джакомо Распадори / Getty Images
Джакомо Распадори / Getty Images

Испанский Атлетико усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба «матрасников», к команде присоединился Джакомо Распадори. Сумма трансфера составила 26 млн евро.

Детали контракта с итальянским нападающим неизвестны.

Отметим, что мадридцы подписывают уже второго итальянца в этом трансферном окне. Ранее команда Диего Симеоне усилилась Маттео Руджери.

Напомним, ранее сообщалось, что Жирона усилится экс-футболистом Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико наполи италия Джакомо Распадори

Статьи по теме

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Атлетико подпишет форварда итальянского гранда Атлетико подпишет форварда итальянского гранда
Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
просмотров
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа18:53
Сын легенды Динамо забил дебютный гол в УПЛ
Европа18:44
Боруссия потеряла ключевого защитника
Европа18:22
Испания попрощалась со своим главным тренером
Европа18:05
Еще один итальянский клуб может вмешаться в гонку за Санчо
Европа17:52
Испанский топ-клуб подписал форварда сборной Италии
Украина17:22
Сын легенды Динамо перебрался к новичку УПЛ
Другое17:12
Лучший игрок сборной Украины в Лиге наций переехал в греческий клуб
Другие страны16:35
Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии
Европа16:10
Манчестер Сити обратил внимание на звезду Реала
Лига Чемпионов15:45
Элитный арбитр рассудит ответный матч Динамо против Пафоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK