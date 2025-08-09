Барселона уладила конфликт со своим капитаном

Барселона и Марк-Андре тер Штеген достигли компромисса, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее тер Штеген отказывался подписывать заключение о травме для Ла Лиги, мешая каталонцам регистрировать игроков.

Вскоре Барселона начала против игрока дисциплинарное разбирательство и даже отняла капитанскую повязку.

И вскоре тер Штеген все же подписал заключение и получил повязку обратно. О деталях договоренности между сторонами клуб решил не сообщать.

Ранее также Реал продлил контракт своего воспитанника.

