Ливерпуль и Тоттенхэм готовы перехватить цель МЮ

Круг претендентов на полузащитника английского Брайтона Карлоса Балеба расширился. Ливерпуль и лондонский Тоттенхэм присоединились к заинтересованным клубам, сообщает CaughtOffside.

Камерунец ранее стал приоритетной целью Манчестер Юнайтед. Интерес к Балеба также проявили столичные Арсенал и Челси, а также Манчестер Сити и Ньюкасл. В частности, "красные" видят в нем резервиста для Ватару Эндо.

В прошлом сезоне Балеба провел 40 матчей во всех турнирах (4 гола, 2 ассиста). "Чайки" стремятся заработать на хавбеке 60-70 млн евро. Контракт африканца с Брайтоном рассчитан до лета 2028 с опцией пролонгации.

Кстати, параллельно Челси стремится подписать защитника вместо травмированного Леви Колуилла.

