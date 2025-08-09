iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль и Тоттенхэм готовы перехватить цель МЮ

Манкунианцам придется выдержать конкуренцию.
Сегодня, 11:57       Автор: Антон Федорцив
Карлос Балеба / Getty Images
Карлос Балеба / Getty Images

Круг претендентов на полузащитника английского Брайтона Карлоса Балеба расширился. Ливерпуль и лондонский Тоттенхэм присоединились к заинтересованным клубам, сообщает CaughtOffside.

Камерунец ранее стал приоритетной целью Манчестер Юнайтед. Интерес к Балеба также проявили столичные Арсенал и Челси, а также Манчестер Сити и Ньюкасл. В частности, "красные" видят в нем резервиста для Ватару Эндо.

В прошлом сезоне Балеба провел 40 матчей во всех турнирах (4 гола, 2 ассиста). "Чайки" стремятся заработать на хавбеке 60-70 млн евро. Контракт африканца с Брайтоном рассчитан до лета 2028 с опцией пролонгации.

Кстати, параллельно Челси стремится подписать защитника вместо травмированного Леви Колуилла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм манчестер юнайтед Брайтон Карлос Балеба

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Шешко Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Шешко
Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов
Клуб МЛС оформил рекордный трансфер легенды Тоттенхэма Клуб МЛС оформил рекордный трансфер легенды Тоттенхэма
Фанаты Манчестер Юнайтед решили начать протесты против нового владельца Фанаты Манчестер Юнайтед решили начать протесты против нового владельца

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Другое16:00
Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх
Европа15:48
Ньюкасл согласовал контракт с защитником Милана
Украина15:41
Кривбасс с голами легионеров обыграл Металлист 1925
Украина14:58
Лидер Александрии получил суровый бан за вспышку гнева
Европа14:56
Шешко оценил свой трансфер в Манчестер Юнайтед
Бокс14:30
"Легких боев не бывает": Джошуа проведет поединок против француза
Европа14:10
Левандовски пропустит старт Ла Лиги
Лига Чемпионов14:05
"Легенда в действии": звездный новичок Пафоса готовится к матчу против Динамо
Украина13:35
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Карпатами перед ответной игрой с Панатинаикосом
Теннис13:26
Лучший теннисист Британии потерял двух партнерш на US Open-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK