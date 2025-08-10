iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге

Результативный удар украинца положил начало камбека итальянской команды.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Малиновский забил за Дженоа / Genoa CFC
Малиновский забил за Дженоа / Genoa CFC

Дженоа провела пятый спарринг в рамках подготовки к новому сезону, встретившись в гостях с Ренном.

Французский и итальянский коллективы завершили товарищеский матч результативной ничьей 2:2, а украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский помог своей команде избежать поражения.

Читай также: Малиновский помог Дженоа обыграть соперника в спарринге

32-летний украинец вышел на поле на замену на 57-й минуте и отличился забитым мячом на 78-й минуте, положив начало камбеку. В компенсированное время счет в поединке сравнял Лео Эстигор.

Напомним, ранее Малиновский также отличился голом с пенальти в спарринге за Дженоа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа ренн Руслан Малиновский

Статьи по теме

Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба
Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского
Малиновский помог Дженоа обыграть соперника в спарринге Малиновский помог Дженоа обыграть соперника в спарринге
Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед
Другие страны11:35
"Было бы безумием рисковать": Тренер Интер Майами раскрыл детали состояния Месси
Другие10:59
Юная украинка Соколова стала призеркой Всемирных игр в вейксерфе
Другие10:38
Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон"
Украина10:00
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Карпатами перед ответным матчем с Панатинаикосом
Европа09:52
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Украина09:15
УПЛ: Оболонь примет Александрию, Полесье сыграет с Колосом, а Карпаты - с Шахтером
Европа08:59
Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге
Другие страны08:29
Защитник Барселоны официально стал одноклубником Роналду
Легкая атлетика07:58
Кохан стал победителем "бронзового" этапа Континентального тура в Польше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK