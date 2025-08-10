Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге

Дженоа провела пятый спарринг в рамках подготовки к новому сезону, встретившись в гостях с Ренном.

Французский и итальянский коллективы завершили товарищеский матч результативной ничьей 2:2, а украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский помог своей команде избежать поражения.

⏹️ FT | Rennes 2-2 Genoa pic.twitter.com/AyfdGzvgad — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 9, 2025

32-летний украинец вышел на поле на замену на 57-й минуте и отличился забитым мячом на 78-й минуте, положив начало камбеку. В компенсированное время счет в поединке сравнял Лео Эстигор.

Напомним, ранее Малиновский также отличился голом с пенальти в спарринге за Дженоа.

