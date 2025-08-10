Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед

Милан начал переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу перехода нападающего Расмуса Хойлунда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас "россонери" через посредников пытаются согласовать детали будущей сделки по 22-летнему футболисту.

Читай также: Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба

По информации источника, Милан намерен арендовать датского форварда за 6 миллионов евро с возможностью выкупа за 45 миллионов евро. Также итальянский клуб полностью возьмет на себя заработную плату игрока.

При этом отмечается, что сам нападающий пока не настроен покидать стан манкунианцев.

В минувшем сезоне Хойлунд провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 52 матча, отличившись десятью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Милан официально закрыл трансфер таланта из Брюгге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!