Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед
Милан начал переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу перехода нападающего Расмуса Хойлунда.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас "россонери" через посредников пытаются согласовать детали будущей сделки по 22-летнему футболисту.
По информации источника, Милан намерен арендовать датского форварда за 6 миллионов евро с возможностью выкупа за 45 миллионов евро. Также итальянский клуб полностью возьмет на себя заработную плату игрока.
При этом отмечается, что сам нападающий пока не настроен покидать стан манкунианцев.
В минувшем сезоне Хойлунд провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 52 матча, отличившись десятью голами и четырьмя результативными передачами.
