Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ

Украинец уже попрощался с партнерами по Борнмуту.
Сегодня, 14:44       Автор: Василий Медвидь
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центрбек Илья Забарный стал еще ближе к официальной смене клубной прописки.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Гокинс, украинец сегодня, 10 августа, отправится в Париж для прохождения медосмотра перед переходом в ПСЖ.

После того, как Илья пройдет медосмотр, состоится официальное подписание контракта и медиа-мероприятия для презентации игрока.

Забарный уже попрощался со своими партнерами по Борнмуту и получил разрешение на поездку от «вишен».

Напомним, ранее ПСЖ представил нового вратаря.

