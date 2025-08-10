Барселона уничтожила Комо в финале Кубка Гампера

В воскресенье, 10 августа, Барселона и Комо разыграли между собой Кубок Гампера.

Комо оказал неплохое сопротивление, но уже на 21-й минуте Фермин Лопес окрыл счет, а еще через 10 с лишним минут испанец забил еще раз.

Барселона атаковала намного острее соперника, и довольно быстро Рафинья довел счет до 3:0. А под конец тайма свой гол забил и Ламин Ямаль.

Во втором тайме Ямаль оформил быстрый дубль, а далее в целом итальянцы выглядели бодрее, однако забить гол никак не удавалось.

В итоге матч так и завершился полным разгромом Комо, который не смог забить даже гол престижа.

Кубок Гампера-2025

Барселона - Комо 5:0

Голы: Лопес, 21, 35, Рафинья, 37, Ямаль, 42, 47

