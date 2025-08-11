iSport.ua
Сафонов обиделся на ПСЖ из-за трансфера Забарного

Парижане пытаются избавиться от голкипера.
Сегодня, 15:26
матвей сафонов обиделся на ПСЖ из-за трансфера Ильи Забарного, утверждает foot01.

Росиянин считает, что руководство парижского клуба предало его и не сдержало обещания.

Главный тренер команды Луис Энрике не рассчитывает на сафонова, полностью полагаясь на новичков.

Потому сейчас ПСЖ планирует продать Доннарумму и избавиться от сафонова. Первым номером команды будет Люка Шевалье, а вторым - Ренато Марин.

Сейчас ПСЖ активно предлагает двух ненужных вратарей другим клубам, однако к росиянину пока нет большого интереса.

Ранее также сообщалось, что Ан-Наср подпишет звезду Баварии.

