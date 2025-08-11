Обладатель Кубка Англии узнал вердикт по участию в Лиге Европы
УЕФА ранее понизил клуб до Лиги конференций.
Лондонский Кристал Пэлас не будет выступать в Лиге Европы 2025/26. Орлы проиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде, сообщает The Times.
УЕФА отправил дебютанта еврокубков в Лигу конференций из-за связей с другим участником Лиги Европы – французским Лионом. До недавнего времени клубы имели одного владельца. Судьи CAS подтвердили решение организаторов.
Как следствие, Пэлас будет соревноваться в основном раунде Лиги конференций. Орлы изучают целесообразность иска о возмещении ущерба. Место лондонцев в Лиге Европе досталось Ноттингем Форест.
Напомним, накануне Кристал Пэлас выиграл Суперкубок Англии после серии пенальти с Ливерпулем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!