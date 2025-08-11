iSport.ua
Футбол

Обладатель Кубка Англии узнал вердикт по участию в Лиге Европы

УЕФА ранее понизил клуб до Лиги конференций.
Сегодня, 15:40       Автор: Антон Федорцив
Кристал Пэлас / Getty Images
Кристал Пэлас / Getty Images

Лондонский Кристал Пэлас не будет выступать в Лиге Европы 2025/26. Орлы проиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде, сообщает The Times. 

УЕФА отправил дебютанта еврокубков в Лигу конференций из-за связей с другим участником Лиги Европы – французским Лионом. До недавнего времени клубы имели одного владельца. Судьи CAS подтвердили решение организаторов. 

Как следствие, Пэлас будет соревноваться в основном раунде Лиги конференций. Орлы изучают целесообразность иска о возмещении ущерба. Место лондонцев в Лиге Европе досталось Ноттингем Форест. 

Напомним, накануне Кристал Пэлас выиграл Суперкубок Англии после серии пенальти с Ливерпулем. 

