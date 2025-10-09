Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков близок к восстановлению после травмы.
Ранее 27-летний футболист был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном, однако позже стало известно, что из-за повреждения он не сможет помочь национальной команде.
Читай также: Гол Ваната принес Жироне первую победу в сезоне
Украинец остался в расположении каталонского клуба и сосредоточился на окончательном восстановлении. Как сообщила пресс-служба "бело-красных", игрок вернулся к тренировкам, но пока работает по индивидуальной программе.
Напомним, что в нынешнем сезоне Цыганков успел сыграть только в двух первых матчах чемпионата, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов заинтересовал Барселону.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!