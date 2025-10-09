iSport.ua
Футбол

Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Украинец работает по индивидуальной программе во время перерыва на матчи сборных.
9 октября, 12:38       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков близок к восстановлению после травмы.

Ранее 27-летний футболист был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном, однако позже стало известно, что из-за повреждения он не сможет помочь национальной команде.

Читай также: Гол Ваната принес Жироне первую победу в сезоне

Украинец остался в расположении каталонского клуба и сосредоточился на окончательном восстановлении. Как сообщила пресс-служба "бело-красных", игрок вернулся к тренировкам, но пока работает по индивидуальной программе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Цыганков успел сыграть только в двух первых матчах чемпионата, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов заинтересовал Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

