ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд

Французский Пари Сен-Жермен подготовил сумасшедшие деньги на усиление. Главной целью триумфатора Лиги чемпионов стал нападающий испанской Барселоны Ламин Ямаль, сообщает Defensa Central.

Парижане готовы сделать лидера "блаугранас" самым дорогим футболистом в истории. ПСЖ предложат за Ямаля 230 млн евро. Эта сумма на 8 млн больше трансферной стоимости Неймара в 2017 году.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 5 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 4 ассиста. Контракт вингера с Барсой действует до лета 2031 года. Клаусула вундеркинда по договору составляет 1 млрд евро.

Тем временем французский Монако уволил с должности тренера австрийца Ади Хюттера.

