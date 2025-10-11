ПСЖ готов продать конкурента Забарного

Опытный защитник Маркиньос зимой может покинуть французский Пари Сен-Жермен. Триумфатор Лиги чемпионов рассмотрит продажу капитана команды, сообщает L'Equipe.

Приоритетное направление трансфера – Саудовская Аравия. Переехать туда настроен и сам Маркиньос. ПСЖ отвергал возможность прощания с защитником из-за отсутствия замены, но переход Ильи Забарного устранил это препятствие.

В нынешнем сезоне Маркиньос провел 4 матча во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. На Парк де Пренс он перебрался 12 лет назад. Контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2028 года.

Напомним, ранее ПСЖ нацелился побить трансферный рекорд ради лидера испанской Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!