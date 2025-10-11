iSport.ua
Футбол

Защитник Ливерпуля вернулся в клуб с травмой

Ибраима Конате не сыграет с Исландией.
Вчера, 16:44       Автор: Андрей Безуглый
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Защитник Ливерпуля и сборной Франции Ибраима Конате вернулся в клуб.

Напомним, что футболист просидел весь матч с Азербайджаном на скамейке запасных из-за травмы.

Однако, похоже, что Конате восстановится нескоро, так как Дешам решил отпустить игрока в клуб.

Вместо Конате в сборную Франции был вызван Бенжамен Павар, который и может сыграть против Исландии 13 октября.

Ранее также стало известно, что сборную покинул Георгий Судаков.

