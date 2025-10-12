iSport.ua
Зинченко может получить третьего за сезон тренера в Ноттингеме

"Лесники" определились с потенциальной заменой Анге Постекоглу.
Вчера, 13:46       Автор: Игорь Мищук
Анге Постекоглу / Getty Images
Анге Постекоглу / Getty Images

Ноттингем Форест рассматривает возможность смены главного тренера во второй раз за текущий сезон.

Как сообщает The Telegraph, нынешний наставник "лесников" Анге Постекоглу уже в ближайшее время может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

По информации источника, владелец клуба  Эвангелос Маринакис видит в качестве потенциальной замены бывшего тренера Эвертона Шона Дайча.

Читай также: Тренер Зинченко установил столетнее антидостижение

Напомним, что за Ноттингем выступает украинский защитник Александр Зинченко, который перешел в Форест, когда командой еще руководил Нуну Эшпириту Санту, с которым "лесники" начинали сезон. Однако уже 9 сентября португалец был уволен, а его место занял Постекоглу.

Под руководством нового тренера Ноттингем еще не выиграл ни одного матча, потерпев пять поражений и дважды сыграв вничью во всех турнирах.

На данный момент Форест занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в семи поединках.

Ранее тренер Ноттингема подтвердил травму Зинченко.

