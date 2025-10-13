iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зинедин Зидан впечатлён игрой звезды Барселоны

Похвалил игру Ламина Ямаля.
Сегодня, 13:04       Автор: Валентина Чорноштан
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Бывший тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, какой игрок его впечатляет.

Им стал 18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль.

"Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда он касается мяча — это Ямаль.

В матче против Интерa в прошлом сезоне в Лиге чемпионов на Сан-Сиро он делал всё сам", — сказал француз.

 

Добавим, что в этом сезоне испанский вингер сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Ламин Ямаль

Статьи по теме

ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд
Медики назвали сроки восстановления звёздного вингера Барселоны Медики назвали сроки восстановления звёздного вингера Барселоны
Ямаль столкнулся с рецидивом травмы Ямаль столкнулся с рецидивом травмы
Звезда Барселоны установил новый рекорд Лиги чемпионов Звезда Барселоны установил новый рекорд Лиги чемпионов

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK