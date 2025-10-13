Зинедин Зидан впечатлён игрой звезды Барселоны

Бывший тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, какой игрок его впечатляет.

Им стал 18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль.

"Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда он касается мяча — это Ямаль. В матче против Интерa в прошлом сезоне в Лиге чемпионов на Сан-Сиро он делал всё сам", — сказал француз.

Добавим, что в этом сезоне испанский вингер сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!