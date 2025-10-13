Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом

Вратарь Тибо Куртуа решил уйти из мадридского Реала. Бельгиец покинет ряды "сливочных" после завершения действия контракта, сообщает El Nacional.

Договор кипера с Реалом рассчитан до лета 2027 года. Таким образом, Куртуа проводит предпоследний сезон в свитере мадридцев. Далее он либо завершит карьеру, либо продолжит выступления в чемпионате Саудовской Аравии.

В нынешней кампании Куртуа сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей. В столицу Испании он перебрался летом 2018 года из лондонского Челси. В общей сложности бельгийский вратарь провел за Реал 298 матчей.

Тем временем миланский Интер положил глаз на вратаря мадридского Реала Андрея Лунина.

