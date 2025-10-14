Манчестер Юнайтед может продлить контракт с ветераном

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро может остаться в клубе, пишет MEN.

Напомним, что бразилец запомнился лишь нестабильной формой. А потому летом все время возникали слухи о его продаже.

Тем не менее тренерский штаб высоко оценивает его качества, а потому готов предложить ему новый контракт, однако при одном условии.

Сейчас Каземиро получает порядка 350 тысяч фунтов в неделю, которые считаются неоправданно завышенными.

Именно поэтому Манчестер Юнайтед готов предложить ему новое соглашение, однако с существенно меньшим окладом. В таких условиях все еще высока вероятность, что бразилец покинут клуб свободным агентом летом.

Ранее также сообщалось, что обладатель Золотого мяча может вернуться в Европу.

