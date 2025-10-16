Украинец-бомбардир из Серии B получил нового тренера

Итальянский Эмполи определился с главным тренером. Новым наставником тосканцев стал Алессио Дионизи, сообщает официальный сайт клуба.

Алленаторе заменил в должности Гвидо Пальюку. Того уволили на фоне неубедительных результатов Эмполи. Дионизи уже работал у руля "синих" в 2020-2021 гг., а прошлый сезон провел во главе Палермо.

Эмполи в данный момент идет на 12-й строчке в Серии B. В активе команды 9 очков после семи туров. Зато юный форвард тосканцев Богдан Попов – третий в списке бомбардиров чемпионата (4 мяча).

