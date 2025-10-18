Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал
Готовится к новому этапу.
Полузащитник Милана Лука Модрич задумывается о завершении карьеры и возвращении в мадридский Реал в качестве тренера.
По имеющейся информации, Модрич не удовлетворён своей карьерой в Милане, в который он перешёл летом 2025 года.
В этом сезоне за итальянский клуб хорват провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Читай также: Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу
Отмечается, что после завершения сезона Модрич получит тренерскую лицензию и начнёт работу в одной из академий Реала.
Контракт 40-летнего полузащитника с Миланом рассчитан до лета 2026 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!