Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал

Полузащитник Милана Лука Модрич задумывается о завершении карьеры и возвращении в мадридский Реал в качестве тренера.

По имеющейся информации, Модрич не удовлетворён своей карьерой в Милане, в который он перешёл летом 2025 года.

В этом сезоне за итальянский клуб хорват провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Отмечается, что после завершения сезона Модрич получит тренерскую лицензию и начнёт работу в одной из академий Реала.

Контракт 40-летнего полузащитника с Миланом рассчитан до лета 2026 года.

