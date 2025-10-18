iSport.ua
Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал

Готовится к новому этапу.
Сегодня, 12:58       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Милана Лука Модрич задумывается о завершении карьеры и возвращении в мадридский Реал в качестве тренера.

По имеющейся информации, Модрич не удовлетворён своей карьерой в Милане, в который он перешёл летом 2025 года.

В этом сезоне за итальянский клуб хорват провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Читай также: Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу

Отмечается, что после завершения сезона Модрич получит тренерскую лицензию и начнёт работу в одной из академий Реала.

Контракт 40-летнего полузащитника с Миланом рассчитан до лета 2026 года.

