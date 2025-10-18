iSport.ua
Спортдир Интера отреагировал на слухи об интересе к Неймару

В итальянском клубе ответили, возможен ли переход бразильца.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио отреагировал на слухи о том, что Неймар, ныне выступающий за Сантос, может пополнить состав миланской команды в статусе свободного агента.

Представитель "нерадзурри" назвал информацию о возможном сотрудничестве с 33-летним бразильцем полной чушью.

"Неймар в Интере? Да ладно, это же чушь. Мы никогда не говорили об этом, его нам никогда не предлагали. Все это полная ерунда", - приводит слова Аузилио Corriere dello Sport.

Отметим, что контракт бразильского вингера с Сантосом истекает в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар оказался в центре громкого скандала.

