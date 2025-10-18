Спортдир Интера отреагировал на слухи об интересе к Неймару
Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио отреагировал на слухи о том, что Неймар, ныне выступающий за Сантос, может пополнить состав миланской команды в статусе свободного агента.
Представитель "нерадзурри" назвал информацию о возможном сотрудничестве с 33-летним бразильцем полной чушью.
Читай также: Интер Майами снова задумался о воссоединении культового трио
"Неймар в Интере? Да ладно, это же чушь. Мы никогда не говорили об этом, его нам никогда не предлагали. Все это полная ерунда", - приводит слова Аузилио Corriere dello Sport.
Отметим, что контракт бразильского вингера с Сантосом истекает в декабре 2025 года.
Ранее сообщалось, что Неймар оказался в центре громкого скандала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!