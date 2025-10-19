iSport.ua
Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины

Матч оказался очень сложным для обеих команд.
Вчера, 23:44       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

В воскресенье, 19 октября, Милан принимал дома Фиорентину в рамках седьмого тура Серии А.

Первый тайм получился очень серым, на 45 минут был единственный момент у Павловича, но серб послал мяч выше ворот. Остальное же время игра шла практически без акцентированных атак.

Во второй половине команды наконец стали пытаться добиться результата, и на 55-й минуте удача улыбнулась гостям. Госенс сориентировался в хаосе в штрафной и отправил мяч в ворота.

Однако вскоре Леау решился на дальний удар и сумел сравнять счет. До самого конца матча на поле висела интрига, пока наконец Хименес не сумел заработать пенальти для своей команды. Леау реализовал 11-метровый и вырвал важные три очка для своей команды.

Статистика матча Милан - Фиорентина седьмого тура чемпионата Италии

Милан - Фиорентина 2:1
Голы: Леау, 63, (пенальти), 86 - Госенс, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 1.07
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 14 - 5
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 1 - 3
Фолы: 14 - 12

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фиорентина

