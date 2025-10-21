iSport.ua
Брентфорд с Ярмолюком легко разобрался с аутсайдером АПЛ

Вест Хэм в этом сезоне показывает буквально ничего.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Вест Хэм - Брентфорд / Getty Images
Вест Хэм - Брентфорд / Getty Images

В понедельник, 20 октября, Вест Хэм принимал дома Брентфорд. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Гости начали намного активней, постоянно создавая угрозу воротам Ареоля. На все эти выпады Вест Хэму практически нечем было отвечать.

Однако гол пришел лишь под занавес первой половины матча - Шаде откинул мяч Тьяго, который наконец попал в створ, открыв счет. Еще до перерыва Дамсгор удвоил счет, но арбитр не засчитал взятие ворот.

Во втором же тайма интересного было немного. Брентфорд существенно сбавил темп, а Вест Хэм все также ничего не мог придумать с мячем.

Тем не менее в компенсированное время гости все же довели счет до комфортного, Матиас Йенсен поставил точку в матче.

Статистика матча Вест Хэм - Брентфорд восьмого тура чемпионата Англии

Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Голы: Тьяго, 43, Йенсен, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 0.34 - 2.00
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 7 - 22
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 6 - 10
Фолы: 10 - 10

