Брентфорд с Ярмолюком легко разобрался с аутсайдером АПЛ
В понедельник, 20 октября, Вест Хэм принимал дома Брентфорд. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.
Гости начали намного активней, постоянно создавая угрозу воротам Ареоля. На все эти выпады Вест Хэму практически нечем было отвечать.
Однако гол пришел лишь под занавес первой половины матча - Шаде откинул мяч Тьяго, который наконец попал в створ, открыв счет. Еще до перерыва Дамсгор удвоил счет, но арбитр не засчитал взятие ворот.
Во втором же тайма интересного было немного. Брентфорд существенно сбавил темп, а Вест Хэм все также ничего не мог придумать с мячем.
Тем не менее в компенсированное время гости все же довели счет до комфортного, Матиас Йенсен поставил точку в матче.
Статистика матча Вест Хэм - Брентфорд восьмого тура чемпионата Англии
Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Голы: Тьяго, 43, Йенсен, 90+5
Ожидаемые голы (xG): 0.34 - 2.00
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 7 - 22
Удары в створ: 1 - 7
Угловые: 6 - 10
Фолы: 10 - 10
