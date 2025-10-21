Ярмолюк получил одну из лучших оценок в игре Брентфорда с Вест Хэмом

В понедельник, 20 октября, прошёл матч 8-го тура АПЛ, в котором Брентфорд сыграл против Вест Хэма. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу Брентфорда.

Полузащитник сборной Украины и Брентфорда Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и провёл 90 минут. За два тайма украинец успел выполнить 5 удачных обводок из 10, сделал 77 касаний мяча, отдал 87% точных передач, 4 ключевых паса и 1 результативную передачу.

Кроме того, хавбек является лидером своей команды в АПЛ по количеству отборов (17), а также находится среди лучших по ряду других ключевых показателей.

Статистические порталы Sofascore и Whoscored поставили 21-летнему игроку 7,5 и 7,3 балла соответственно.

Напомним, что в этом сезоне Егор принял участие в восьми играх АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!