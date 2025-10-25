Наполи потерял голкипера на длительный период

Кипер Алекс Мерет попал в лазарет итальянского Наполи. Страж ворот травмировал правую ногу на тренировке в пятницу, сообщает официальный сайт клуба.

Врачи диагностировали у итальянца перелом плюсневой кости. Мерет пропустит минимум месяц. В графике матчей Наполи до конца ноября – 7 матчей в серии A и Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Мерет провел 4 матча в чемпионате Италии, в которых пропустил 4 мяча. Кипер начал кампанию в качестве основного. Однако, вскоре серб Ваня Милинкович-Савич отправил итальянского вратаря на скамейку запасных.

К слову, накануне Милан ушел от поражения Пизе в Серии A.

