Наполи потерял голкипера на длительный период

Чемпион Италии остался без вратаря.
Сегодня, 09:59       Автор: Антон Федорцив
Алекс Мерет / Getty Images
Кипер Алекс Мерет попал в лазарет итальянского Наполи. Страж ворот травмировал правую ногу на тренировке в пятницу, сообщает официальный сайт клуба.

Врачи диагностировали у итальянца перелом плюсневой кости. Мерет пропустит минимум месяц. В графике матчей Наполи до конца ноября – 7 матчей в серии A и Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Мерет провел 4 матча в чемпионате Италии, в которых пропустил 4 мяча. Кипер начал кампанию в качестве основного. Однако, вскоре серб Ваня Милинкович-Савич отправил итальянского вратаря на скамейку запасных.

К слову, накануне Милан ушел от поражения Пизе в Серии A.

