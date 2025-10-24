Милан - Пиза 2:2: обзор матча и результат игры 24.10.2025
В пятницу, 24 октября, Милан на старте восьмого тура Серии А принимал на своем поле Пизу.
Команда Массимилиано Аллегри вела в противостоянии, но позволила аутсайдеру чемпионата забить дважды и лишь в компенсированное время ушла от поражения.
Милан открыл счет в матче благодаря раннему голу Рафаэла Леау. На седьмой минуте португалец немного сместился с фланга и с угла штрафной отправил мяч под дальнюю стойку. Хозяева поля продолжали доминировать в первом тайме, однако увеличить свое преимущество не смогли.
Во второй половине встречи Пизе удалось сравнять счет на 60-й минуте. После игры рукой защитника "россонери" в своей штрафной гости получили право на пенальти, который успешно реализовал Хуан Куадрадо. А ближе к концу поединка пизанцы и вовсе вышли вперед благодаря голу М’Бала Нзола.
Все же Милану удалось спасти игру в компенсированное время. На третьей добавленной минуте Закари Атекаме решился на дальний удар и из-за пределов штрафной попал в правый нижний угол ворот.
Милан продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. Пиза с четырьмя баллами занимает 18-ю позицию.
Статистика матча Милан - Пиза восьмого тура чемпионата Италии
Милан - Пиза 2:2
Голы: Леау, 7, Атекаме, 90+3 - Куадрадо, 60 (пен.), Нзола, 86
Ожидаемые голы (xG): 1.74 - 1.05
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 6 - 2
Фолы: 8 - 21
Милан: Меньян, Де Винтер, Габбия, Павлович, Салемакерс, Риччи, Модрич, Фофана, Бартезаги (Атекаме, 76), Леау, Хименес (Нкунку, 76).
Пиза: Шемпер, Канестрелли, Альбиоль (Калабрези, 46), Караччоло, Туре, Акинсанмиро, Эбишер, Бонфанти (Куадрадо, 46), Трамони (Вурал, 71), Мейстер (Морео, 71), Нзола.
Предупреждения: Атекаме - Эбишер, Вурал, Караччоло.
