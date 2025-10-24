iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан - Пиза 2:2: обзор матча и результат игры 24.10.2025

"Россонери" в компенсированное время вырвали ничейный результат с Пизой.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Милан сыграл вничью с Пизой / Getty Images
Милан сыграл вничью с Пизой / Getty Images

В пятницу, 24 октября, Милан на старте восьмого тура Серии А принимал на своем поле Пизу.

Команда Массимилиано Аллегри вела в противостоянии, но позволила аутсайдеру чемпионата забить дважды и лишь в компенсированное время ушла от поражения.

Читай также: Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины

Милан открыл счет в матче благодаря раннему голу Рафаэла Леау. На седьмой минуте португалец немного сместился с фланга и с угла штрафной отправил мяч под дальнюю стойку. Хозяева поля продолжали доминировать в первом тайме, однако увеличить свое преимущество не смогли.

Во второй половине встречи Пизе удалось сравнять счет на 60-й минуте. После игры рукой защитника "россонери" в своей штрафной гости получили право на пенальти, который успешно реализовал Хуан Куадрадо. А ближе к концу поединка пизанцы и вовсе вышли вперед благодаря голу М’Бала Нзола.

Все же Милану удалось спасти игру в компенсированное время. На третьей добавленной минуте Закари Атекаме решился на дальний удар и из-за пределов штрафной попал в правый нижний угол ворот.

Милан продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. Пиза с четырьмя баллами занимает 18-ю позицию.

Статистика матча Милан - Пиза восьмого тура чемпионата Италии

Милан - Пиза 2:2

Голы: Леау, 7, Атекаме, 90+3 - Куадрадо, 60 (пен.), Нзола, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.74 - 1.05
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 6 - 2
Фолы: 8 - 21

Милан: Меньян, Де Винтер, Габбия, Павлович, Салемакерс, Риччи, Модрич, Фофана, Бартезаги (Атекаме, 76), Леау, Хименес (Нкунку, 76).

Пиза: Шемпер, Канестрелли, Альбиоль (Калабрези, 46), Караччоло, Туре, Акинсанмиро, Эбишер, Бонфанти (Куадрадо, 46), Трамони (Вурал, 71), Мейстер (Морео, 71), Нзола.

Предупреждения: Атекаме - Эбишер, Вурал, Караччоло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Серия А Пиза

Статьи по теме

Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины
Комо нанес поражение Ювентусу Комо нанес поражение Ювентусу
Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли "Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс01:02
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли
Бокс00:38
"Какой в этом смысл?": Фьюри объяснил, почему не вернется ради третьего боя с Усиком
Формула 100:10
Гран-при Мексики: Леклер показал лучший результат в первой практике
Вчера, 23:55
Европа23:55
Милан спасся от поражения в матче с аутсайдером Серии А
Бокс23:37
Паркер и Уордли устроили финальную дуэль взглядов перед боем
Европа23:11
Довбик не против покинуть Рому в январе
Бокс22:32
"Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Паркер оказался тяжелее Уордли
Европа21:28
Барселона осталась без ключевого игрока перед Эль Класико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK