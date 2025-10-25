iSport.ua
Футбол

Жирона упустила победу над Реалом

Игроки, заменившие Ваната и Цыганкова, оказались джокерами Мичела.
Сегодня, 17:11       Автор: Андрей Безуглый
Жирона - Реал Овьедо / Getty Images
Жирона - Реал Овьедо / Getty Images

В субботу, 25 октября, Жирона принимала дома Реал Овьедо. Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

Первый тайм прошел практически без моментов, команды разменялись выстрелами, но большую часть времени боролись за контроль мяча. 

Однако гости все же открыли счет еще до перерыва благодаря пенальти. Во втором тайме Жирона наконец сумела захватить контроль на поле, но сразу же пропустила второй.

После второго пропущенного Мичел решил снять обоих украинцев, выпустив Стуани и Унахи. Уругваец вскоре отыграл один мяч благодаря 11-метровому, а затем свой шанс получил и марокканец, сравняв счет в матче.

На 90-й минуте Жирона вновь заработала пенальти, и Стуани впервые в этом матче вывел команду вперед. Однако гости сумели спасти игру на 90+7 минуте благодаря голу Кармо.

Статистика матча Жирона - Реал Овьедо десятого тура чемпионата Испании

Жирона - Реал Овьедо 3:3
Голы: Стуани (пенальти, 64, (пенальти), 90, Унахи, 83 - Винас (пенальти), 38, Рондон, 57, Кармо, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 2.04 - 1.76
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 11 - 4
Фолы: 13 - 16

