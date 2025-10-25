Сандерленд на последних минутах вырвал победу у Челси
В субботу, 25 октября, Челси принимал дома Сандерленд.
Уже на четвертой минуте лондонцы открыли счет благодаря голу Гарначо, однако продолжения не последовало.
Наоборот, спустя 20 минут гости сумели сравнять счет - отличился Исидор. А далее матч несколько замедлился, лондонцы старались атаковать, но Сандерленд успешно отражал все атаки соперника.
Во втором тайме Челси полностью оставил гостей без мяча, но пройти оборону соперника все так же не удавалось. Игра шла без опасных моментов до самого конца, пока в компенсированное время "черные коты" не поймали соперникаи не забили победный гол.
Челси попробовал устроить финальный штурм, но единственный удар Энцо Фернандеса улетел выше ворот, подарив Сандерленду три очка.
Статистика матча Челси - Сандерленд девятого тура чемпионата Англии
Челси - Сандерленд 1:2
Голы: Гарначо, 4 - Исидор, 22, Тальби, 90+3
Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 1.16
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 9 - 1
Фолы: 15 - 13
