iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сандерленд на последних минутах вырвал победу у Челси

Команда Режиса Ле Бри продолжила свой триумфальный путь.
Сегодня, 18:59       Автор: Андрей Безуглый
Сандерленд / Getty Images
Сандерленд / Getty Images

В субботу, 25 октября, Челси принимал дома Сандерленд.

Уже на четвертой минуте лондонцы открыли счет благодаря голу Гарначо, однако продолжения не последовало.

Наоборот, спустя 20 минут гости сумели сравнять счет - отличился Исидор. А далее матч несколько замедлился, лондонцы старались атаковать, но Сандерленд успешно отражал все атаки соперника.

Во втором тайме Челси полностью оставил гостей без мяча, но пройти оборону соперника все так же не удавалось. Игра шла без опасных моментов до самого конца, пока в компенсированное время "черные коты" не поймали соперникаи не забили победный гол.

Челси попробовал устроить финальный штурм, но единственный удар Энцо Фернандеса улетел выше ворот, подарив Сандерленду три очка.

Статистика матча Челси - Сандерленд девятого тура чемпионата Англии

Челси - Сандерленд 1:2
Голы: Гарначо, 4 - Исидор, 22, Тальби, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 1.16
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 9 - 1
Фолы: 15 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси сандерленд

Статьи по теме

Лучший бомбардир Борнмута в сфере интересов Ливерпуля Лучший бомбардир Борнмута в сфере интересов Ливерпуля
Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча
Гию присоединился к Мбаппе и Холанду в бомбардирском показателе Лиги чемпионов Гию присоединился к Мбаппе и Холанду в бомбардирском показателе Лиги чемпионов
Нападающие Челси за полчаса дважды побили клубный рекорд в Лиге чемпионов Нападающие Челси за полчаса дважды побили клубный рекорд в Лиге чемпионов

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:00
Хакими и Дуэ принес победу ПСЖ в матче с Брестом
Украина19:59
Полесье легко разгромило новичка чемпионата
НБА19:31
Адетокумбо удивил НБА рекордными результатами в первых двух матчах
Европа19:25
Бавария повторила рекорд Милана в топ-5 лигах
Европа19:10
Без сюрпризов. Реал объявил заявку на Эль Класико
Европа18:59
Сандерленд на последних минутах вырвал победу у Челси
Формула 118:48
Ферстаппен объяснил, что отличает его от Норриса и Пиастри в борьбе за титул
Европа18:45
Бавария легко разобралась с Боруссией, играя в большиинстве
Европа18:24
Дуэт украинцев в старте Жироны. Как сыграли Цыганков и Ванат?
Украина18:22
Карпаты и Рух не выявили сильнейшего в львовском дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK