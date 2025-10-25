iSport.ua
Без сюрпризов. Реал объявил заявку на Эль Класико

Лунин, Мбаппе и Винисиус в заявке.
Сегодня, 19:10       Автор: Валентина Чорноштан
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Перед предстоящей игрой против Барселоны Реал опубликовал заявку на матч на своём официальном сайте.

Читай также: Флик может повторить достижение Гвардиолы в Эль Класико

Заявка выглядит следующим образом:

  • Вратари: Куртуа, Лунин и Местре.
  • Защитники: Карвахаль, Милитао, Александер-Арнолд, Асенсио, Каррерас, Гарсия, Менди и Хейсен.
  • Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер и Себальос.
  • Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим и Мастантуоно.

Напомним, что Эль-Класико пройдёт в воскресенье, 26 октября, на Сантьяго Бернабеу. Матч начнётся в 17:15.

