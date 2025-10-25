Флик может повторить достижение Гвардиолы в Эль Класико

Без Флика, но за рекордом.

В воскресенье пройдет Эль-Класико, несмотря на отсутствие главного тренера Барселоны Ханси Флика. Немецкий специалист может повторить рекорд Пепа Гвардиолы.

Главный тренер Барселоны в предыдущем матче чемпионата Испании против Жироны получил дисквалификацию и не сможет присутствовать в игре Барселоны против Реала 26 октября. Однако он все же может повторить рекорд.

Читай также: RFEF оставила в силе дисквалификацию главного тренера Барселоны

Если Барселона сможет обыграть мадридский Реал, Флик повторит достижение бывшего наставника каталонцев Пепа Гвардиолы, а именно пять побед над Реалом в пяти официальных матчах подряд.

Напомним, матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

