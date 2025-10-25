Ярмолюк получил травму в матче с Ливерпулем

Украинец был заменен в середине первого тайма.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк получил повреждение.

Напомним, что сейчас Брентфорд играет с Ливерпулем в матче девятого тура АПЛ.

На 28-й минуте поединка Ярмолюк вступил в борьбу с Домиником Собослаи и получил повреждение.

Вероятно, у футболиста снова травма мышц паха, однако официальной информации от клуба пока не было.

На момент написания заметки Брентфорд ведет в счете 2:1 после первого тайма.

