Оценка Ярмолюка за игру Брентфорда против Тоттенхэма

Известна оценка украинца за первый матч в 2026 году.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В четверг, 1 января, Брентфорд сыграл с Тоттенхэмом. Украинец в составе пчёл Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.

За это время полузащитник 65 раз коснулся мяча, 1 раз пробил по воротам (удар из-за пределов штрафной площади — мимо ворот), создал 1 голевой момент, отдал 43 точные передачи из 48 попыток (89,6%), выиграл 5 дуэлей из 14 (35,7%), выполнил 4 отбора, совершил 1 вынос, 1 перехват и 8 подборов мяча, был 4 раза обыгран, заработал 1 фол, 1 раз нарушил правила и допустил 9 потерь.

По завершении матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Егора на 6,7 и 6,8 соответственно.

К слову, узнать, как прошёл матч 19-го тура АПЛ, можно на нашем сайте.

