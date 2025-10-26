iSport.ua
ПСЖ разгромил Брест. Украинец Забарный получил высокую оценку

Украинский защитник Забарный провел полный матч за ПСЖ.
Сегодня, 12:22       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 25 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл против Бреста. Матч завершился победой столичной команды со счётом 3:0.

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и провёл весь матч. По данным статистического портала WhoScored, выступление украинца было оценено в 7,5 балла.

После матча главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал игру защиты во главе с Забарным:

"Игра была тяжёлой, но в то же время мы продемонстрировали истинный характер нашей команды.

Мы хорошо оборонялись против соперника, который часто использует длинные передачи на такого игрока, как Людовик Ажорк. Его крайне сложно сдерживать, поэтому мы довольны качеством нашей игры".

