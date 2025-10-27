iSport.ua
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года

Невероятный уик-энд в Англии.
Сегодня, 13:20       Автор: Валентина Чорноштан
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Прошел 9-й тур английской Премьер-лиги, в котором три гранда АПЛ потерпели поражения. По информации OptaJoe, в последний раз подобное происходило в 2015 году.

В эти выходные Ливерпуль проиграл Брентфорду со счетом 2:3, Сандерленд вырвал победу у Челси - 2:1, а Манчестер Сити минимально уступил Астон Вилле -0:1.

В последний раз подобное случалось в сезоне 2015/16, когда Ливерпуль, Челси и Манчестер Сити одновременно потерпели поражения в рамках 15-го тура АПЛ.

Тогда Ньюкасл обыграл Ливерпуль со счетом 2:0, Челси уступил Борнмуту - 0:1, а Манчестер Сити сенсационно проиграл Сток Сити 0:2.

Чемпионом АПЛ в том сезоне стал Лестер Сити.

