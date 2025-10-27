Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Прошел 9-й тур английской Премьер-лиги, в котором три гранда АПЛ потерпели поражения. По информации OptaJoe, в последний раз подобное происходило в 2015 году.
В эти выходные Ливерпуль проиграл Брентфорду со счетом 2:3, Сандерленд вырвал победу у Челси - 2:1, а Манчестер Сити минимально уступил Астон Вилле -0:1.
В последний раз подобное случалось в сезоне 2015/16, когда Ливерпуль, Челси и Манчестер Сити одновременно потерпели поражения в рамках 15-го тура АПЛ.
Тогда Ньюкасл обыграл Ливерпуль со счетом 2:0, Челси уступил Борнмуту - 0:1, а Манчестер Сити сенсационно проиграл Сток Сити 0:2.
2015 - Chelsea, Liverpool and Manchester City all lost this weekend, the first time all three sides have lost on a Premier League matchday since MD15 in 2015-16 on the weekend of the 5th/6th December. Unexpected. pic.twitter.com/aSo1ktDKNI— OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2025
Чемпионом АПЛ в том сезоне стал Лестер Сити.
